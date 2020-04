Coronavirus : le déneigement des grands cols en Savoie va prendre du retard

En temps normal, le service des routes du conseil départemental de la Savoie commence les premiers chantiers de déneigement courant avril. A cette époque on peut voir des engins dans les secteurs du col de la Madeleine (entre la Maurienne et la Tarentaise) et du Cormet de Roselend (dans le Beaufortain), qui nécessitent plusieurs semaines pour être déneigés. Mais en raison de la situation (coronavirus et confinement), cette année les cols ne sont pas une priorité.

"Il s'agit de routes touristiques, elles ne sont pas prioritaires" - Jacques Baud

Vu la situation, les agents du conseil départemental disponibles, travaillent sur des routes plus essentielles. _"Ces cols sont bien sûr importants pour l'économie touristique de la Savoie, mais ce ne sont pas des routes dont nous avons besoin pour l'approvisionnement ou l'intervention des secours par exemple_", affirme Jacques Baud du service routes du conseil départemental de la Savoie. "Ces produits touristiques attendront donc un peu, et puis en plus les gens ne seront surement pas autorisés à les utiliser avant un certain temps".

Pour l'instant le service des routes compte donc sur la nature pour le déneigement, c'est à dire le soleil et la chaleur, si la météo continue à être aussi clémente. "Et puis dans quelques temps on verra s'il faut donner un coup de pouce à la nature avec nos engins de déneigement", explique Jacques Baud.

Les premiers cols ne seront donc pas ouverts début mai comme ce fut le cas, par exemple, pour le Mont-Cenis l’an dernier.