Coronavirus : le plan transports de Divia pour le 11 mai à Dijon

Divia va accompagner le dé-confinement en gonflant son offre de transports en commun à compter du lundi 11 mai. Le détail de ce plan, point par point.

L'offre de transports

Le directeur de Keolis Dijon mobilités Thomas Fontaine l'annonce : trams et bus circuleront à nouveau à 70%, contre 25% à l'heure qu'il est. "Dans le détail, ce sera une couverture de _5h à 23h_, avec des périodes de pointe sur lesquelles on conservera un niveau de service important." Pourquoi 23h ? C'est simple : l'activité nocturne avec les bars, restaurants, et autres cinémas et théâtre étant toujours à l'arrêt, le service reste adapté à des horaires de confinement.

Masques obligatoires

C'est une consigne du gouvernement, elle s'appliquera automatiquement à Dijon dès le dé-confinement : à bord des transports publics, l'ensemble des voyageurs devront porter un masque. "On sera présents dès le 11 mai pour assurer la sensibilisation du public. Ce n'est _pas l'objectif de faire la police_, il faut s'assurer dans un premier temps que les masques soient disponibles et portés. Globalement, on est optimistes par rapport à ça". D'autant que les étudiants de l'université, qui représentent une grosse part de la fréquentation, ne reprendront pas les cours avant septembre.

Distances de sécurité à bord

Autre recommandation gouvernementale : respecter au mieux les distances de sécurité à l'intérieur des véhicules. Chez Divia, le choix a été fait de s'en remettre au bon sens des usagers. Aucun siège condamné comme l'idée avait été avancée, en revanche beaucoup de prévention sur le terrain : "L'ensemble des équipes de Divia _accompagneront et orienteront les clients sur cette mesure_, il y aura des messages vocaux de sensibilisation, dans les bus, dans les trams et au niveau des stations. Il faut expliquer la mesure et garantir autant que possible qu'elle soit respectée." Pour Thomas Fontaine, l'offre de transport devrait suffire, au moins dans un premier temps, à assurer la distanciation physique : "70% d'offre, par rapport à une fréquentation qui va reprendre très progressivement, ça permettra de garantir que les personnes ne soient pas trop en promiscuité sur les quais et dans les véhicules, et donc de garantir cette distanciation".

Toujours pas de vente directe de billets

Au niveau des stations et à l'intérieur des bus et trams, priorité sera laissée au paiement par carte, sans contact. Le retour de la vente à bord, "en monnaie", n'est pas envisagé à ce stade.

L'hygiène à bord des bus et des trams

D'après Keolis Dijon, c'est l'un des points fondamentaux du dé-confinement. "Il y aura une logique d'excellence sur la propreté et l'hygiène", confirme Thomas Fontaine. "On renforce les nettoyages quotidiens sur l'ensemble des parois des zones de contact, on met également en place des nettoyages complémentaires dans la journée directement sur les trams et les bus".

Le vélo, complément à une logique d'offre globale

Dans les semaines à venir, le vélo va aussi avoir son rôle à jouer dans l'offre globale de transports à Dijon. Avec un coup d'accélérateur donné par les services de Divia sur ses deux offres de location : "on est partis sur un plan pour pouvoir mettre à disposition plus de vélos. C'est le cas pour les vélo en libre-service, les _Divia Vélodi_, avec une offre spéciale qui sera mise en place d'ici deux semaines, et puis pour les Divia Vélos en location longue durée, pour venir en complément l'offre de déplacements des voyageurs sur la métropole de Dijon."

Bientôt le retour du stationnement payant ... mais pas maintenant

Le stationnement payant va revenir, oui, mais pas la semaine prochaine. Ce sera progressif. "Ce qui est certain, c'est que l'on va être attentifs à ce que le taux de rotation des véhicules soit à nouveau assuré, c'est-à-dire que quand on vient en centre-ville, on puisse avoir la disponibilité de places de stationnement."