Coronavirus : le point sur les transports dans le Sud-Ouest

Y aura-t-il un confinement obligatoire cette semaine dans le Sud-Ouest ? Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi soir à 20h. En attendant, de nombreux moyens de transports sont perturbés, et particulièrement les avions. France Bleu fait le point.

Les transports en commun

À Bordeaux, les trams étaient à l'arrêt ce dimanche, car les conducteurs exerçaient leur droit de retrait. Les chauffeurs du réseau Péribus à Périgueux ont également protesté de la même manière, ce lundi, contre des mesures de protection des conducteurs qu'ils jugeaient insuffisantes.

À Bordeaux, les transports en commun sont au ralenti ce lundi et ce mardi (au moins), avec des trams qui circulent uniquement de 6 heures 30 à 20 heures 30 et des bus toutes les 15 minutes. Toutes les précisions sur le site de TBM.

À Pau : le plan de transport est allégé. Vous pouvez le trouver sur le site d'Idelis.

À Bayonne, le réseau Chronoplus adapte également la circulation des bus qui circulent de 7h à 20h. Toutes les infos sur le site.

A Toulouse, sur la plupart des lignes de bus, ce sont les horaires de vacances qui s'appliquent.

Les bus régionaux

En Nouvelle-Aquitaine, tous les bus sont gratuits depuis ce lundi, pour éviter le plus possible les contacts entre les usagers et les conducteurs.

En Occitanie, la plupart des lignes régulières (hors lignes de transport scolaire) sont maintenues, avec des adaptations. Retrouvez le détail des lignes qui fonctionnent sur le site de la région.

Les trains

Le trafic ferroviaire est déjà bien dégradé, il sera bientôt divisé par deux au niveau national, pour les TGV et les Intercités, à partir de mardi.

A la SNCF, les plans de transports sont annoncés chaque jour à partir de 17h. Vous pouvez retrouver les trains qui circulent en Nouvelle-Aquitaine ici. Ceux qui fonctionnent en Occitanie ici.

Les avions

A l'aéroport de Bordeaux, de nombreux avions sont annulés au départ et à l'arrivée.

A l'aéroport de Toulouse, les départs annulés sont légions. Les arrivées aussi.

A Bergerac, ce lundi soir, les compagnies aériennes Transavia et Ryanair continuaient d'assurer les liaisons prévues.

A Biarritz, plusieurs avions étaient annulées ce lundi : les quatre rotations d'Air France vers Paris et vers Lyon.

En outre, Aéroport de Paris confirme, ce lundi, que le terminal 2 va bien fermer à Orly. ADP envisage des mesures similaires à Roissy.

De nombreuses compagnies aériennes sont touchées de plein fouet par les conséquences du coronavirus. Air France Air France-KLM prévoit une réduction de son activité de 70% à 90% lors des deux prochains mois au moins. Ryanair prévoit le maintien au sol de "la majorité de sa flotte pour les 7 à 10 jours prochains". EasyJet a prévenu que la "majorité de ses avions" pourrait être clouée au sol