Coronavirus : le trafic routier dégringole à Saint-Etienne et Clermont-Ferrand

C’est l’une des conséquences les plus évidentes du confinement : les Français sont appelés à rester chez eux et utilisent beaucoup moins leur véhicule. Le site du quotidien anglais The Guardian met ce lundi en ligne une étude qui démontre concrètement ce phénomène en se basant notamment sur les données GPS de la société TomTom.

Saint-Étienne et Clermont font partie des villes européennes étudiées. Elles livrent chacune une illustration concrète du confinement. A Saint-Étienne, en quelques jours le taux de congestion routière est passé de 80% à moins de 20% ; puis une dizaine de pourcents.

La circulation à Saint-Etienne. - The Guardian

Pour Clermont, le phénomène est identique dans une proportion moindre puisque l’on passe d’un niveau de congestion routière de 60% à la mi mars à 20% aujourd’hui