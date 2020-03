Coronavirus : les abonnés des transports publics de Nantes ne seront pas facturés en avril

Dans le contexte de confinement imposé par la crise du coronavirus, Johanna Rolland, la présidente de Nantes métropole, annonce ce jeudi que les abonnés des bus et des tramways de la TAN ne seront pas facturés en avril.

Comme la Région Pays de la Loire a décidé de le faire pour les abonnés des TER et des lignes Aléop, à son tour la métropole de Nantes annonce ce jeudi que les abonnés de la TAN (bus et tramways) ne seront pas facturés au mois d'avril. Le prélèvement qui intervient au début du mois de mai sera donc annulé.

Effondrement de la fréquentation

Depuis le début du confinement imposé par le Gouvernement pour enrayer la propagation du coronavirus, la fréquentation des bus et des tramways de l'agglomération nantaise a chuté de 90% et le trafic a été fortement réduit sur tout le réseau, il fonctionne avec les horaires des dimanches et des jours fériés.

L'agglomération de Saint-Nazaire a pris la même décision que Nantes, les abonnés de la Stran ne seront pas facturés en avril.