EN DIRECT Coronavirus : les contrôles débutent en Isère, "jour 2" du confinement

Au lendemain du premier jour de confinement, les contrôles sont effectifs dans la rue et sur la route. Le préfet du Finistère était d'ailleurs sur le terrain ce matin pour vérifier tout ça.

12h15. Vous faites vos courses, et vous remarquez qu'il manque encore certaines denrées sensibles ? Sucre, farine, pâtes... parfois les rayons sont encore vides par endroit. Monoprix a un message pour vous :

Monoprix Grenoble a un message pour vous © Radio France - Louise Buyens

11h00. Chacun s'organise. Certaines familles ont bien pris le pli avec chacun ses missions réalisées en télétravail. Voici une photo où tout le monde travaille de la maison, au Touvet. Chef de projet dans une grande entreprise, étudiante, chargée de mission dans une association... On innove pour rester à domicile !

Une famille entière en télétravail au Touvet ! © Radio France - Véronique Saviuc

Pause dans le chantier routier isérois

10h00. "Compte tenu de la crise sanitaire liée au Coronavirus – COVID 19, le chantier d'aménagement de l'A480 est mis en pause" annoncent APRR et AREA. "Jusqu'à nouvel ordre, les fermetures nocturnes sont suspendues. La bretelle d'entrée vers Sisteron du diffuseur Vercors (n°2), fermée depuis début janvier, reste dans cette configuration. La circulation est maintenue sur la section courante de l'A48 et de l'A480 (2 x 2 voies réduites) dans les conditions de sécurité et d'exploitation actuelles".

9h00. Le préfet du Finistère sur le terrain lui aussi. Ce matin, le préfet assistait à des contrôles en pleine rue à Grenoble. Attestation dûment rempli ou pas, déplacement nécessaire ou pas : gendarmes et policier sont déployés et vigilants. Les amendes passent à 135 euro en cas d'infraction.

7h50. Le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance était en direct sur notre antenne ce matin. Il note tout de même des imprécisions dans les consignes. Et dans les moyens attribués aux fonctionnaires de police pour se protéger dans le cadre de leur travail. Que faisons-nous par exemple des personnes qui affirment être en route pour leur travail alors qu'on voit bien manifestement que ce n'est pas le cas ? Pouvons-nous les interpeller ?" s'interroge Yannick Bianchéri.

7h20. En direct sur France Bleu Isère, le directeur de cabinet du préfet de l'Isère, Denis Bruel confirme que la première journée était consacrée essentiellement au passage des consignes et à la pédagogie. Mais ça ne va durer qu'un temps. "Il y a déjà eu des procès verbaux, notamment pour des comportements et des propos inacceptables à destination des forces de l'ordre".