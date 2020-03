Coronavirus : les Ephad réservent en urgence des navettes stérilisées pour transporter leurs personnels

Face à la crise du Coronavirus, des sociétés d'autocaristes sont sollicitées par les Ehpad, afin de transporter ses personnels dans des voitures, minibus et autocars dans des conditions optimums et d’éviter les risques de contamination dans les transports en commun, taxis, ou même à bord de leur voiture personnelle.

La société Alliance Autocar fait savoir qu'elle met à disposition 10 000 véhicules en France pour les service du personnel des secteurs médicaux. Depuis quelques jours, avec l'aggravation de la situation dans les Ephad, 140 Ephad (dont 7 la semaine dernière et 133 cette semaine) ont déjà fait appel à ses services pour transporter ses salariés. Alexandre Woog, le directeur général précise : "Vu la gravité et l'urgence, nous éspérons pouvoir aider 1000 Ephad d'ici la semaine prochaine".

La société fait savoir, dans un communiqué, qu'elle nettoie l'habitacle à la vapeur sèche et le désinfecte après chaque trajet, respecte des distances de sécurité entre les passagers (les véhicules ne sont donc pas remplis intégralement), couvre les sièges de papier jetable, met à disposition gel hydro alcoolique, masques et gants, protège intégralement le chauffeur et condamne les sièges situés autour de lui.

"Il est possible de commander des navettes pour chaque employé ou des navettes collectives qui peuvent faire par exemple un arrêt à proximité du domicile de chacun du personnel de l'établissement" explique Alliance Autocar. "Vu la fatigue du personnel, les voitures personnelles peuvent ainsi être évitées".

L'autocariste, qui réalise par la même occasion une opération de communication, dit pratiquer des tarifs minimum pour tous ces trajets, juste pour couvrir les coûts fixes : "il s'agit d'un système d'entraide face à l'urgence" ajoute le directeur général.