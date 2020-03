Coronavirus : Les liaisons vers les îles strictement réservées aux résidents

Les compagnies maritimes réduisent les liaisons vers les îles bretonnes pendant l'épidémie de coronavirus, et réservent les traversées aux résidents.

Aller à Ouessant, Belle-Île, Groix, Sein, Molène... en pleine épidémie de coronavirus ? Oui, c'est possible... Mais pas tous le temps, et uniquement si vous êtes résidents sur ces îles. La mesure entre en application ce mardi dans le cadre d'un plan de transport adapté.

"Seuls les passagers insulaires résidents principaux et les professionnels « insulaires » (professionnels de santé…) indispensables à la vie de l’île seront autorisés à voyager", rappelle la compagnie Penn ar Bed qui demande de privilégier les réservations par téléphone.

La compagnie Océane précise que le nombre de passagers sur chaque bateau est limité à 100, avec ordre de priorité : personnel de santé, des services publics puis les insulaire et les abonnés dont le motif de déplacement l'impose.

Elle demande aussi de maintenir les gestes barrière à bord : _"_Maintenez une distance d’un mètre entre vous dans les files d’attente et à bord. Limitez les temps de rapprochement entre vous et le personnel lors des opérations d’achat et de contrôle. Présentez vos titres de transport par Scan sans les donner au personnel à l’embarquement."

Transport de marchandises

La Compagnie maritime Penn Ar Bed "assurera le transport de la marchandise de première nécessité pour les îles, aussi, seul les produits alimentaires, le carburant seront pris en charge et acheminés vers les îles."