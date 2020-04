Coronavirus : les loirétains, bons élèves du confinement de Pâques

Plus de 200 policiers et gendarmes sont mobilisés dans le Loiret, pour contrôler les attestations de déplacement et veiller au respect du confinement, pendant ce week-end de Pâques. Et les loirétains semblent sérieux, la préfecture les invite à le rester

La préfecture du Loiret décerne un bon point aux habitants du département, et plus globalement à ceux de la région Centre Val de Loire, qui en ce week-end de Pâques pourtant très ensoleillé et chaud, respectent le confinement.

C'est ce qui ressort des contrôles importants menés par les forces de l'ordre, sur les routes et dans les gares, particulièrement depuis vendredi, premier jour des vacances scolaires. Le mot d'ordre, évidemment, c'est qu'il n'est pas question de partir en vacances, et environ 200 policiers et gendarmes sont mobilisés pour y veiller dans tout le département.

Calme plat en gare d'Orléans

Un exemple de ces contrôles renforcés du week-end de Pâques, pour rappeler que partir en vacances ne fait pas partie des motifs valables pour sortir de chez soi : celui réalisé ce samedi après-midi par les policiers de la sécurité publique d'Orléans en gare d'Orléans. Ils ont vérifié les attestations de voyageurs d'un train en provenance de Paris et d'un autre à destination de Tours.

Et ils ont relevé très peu d'infractions. "En dehors de quelques voyageurs qui n'avaient pas de billets et que nous avons laissé aux bons soins de la police ferroviaire, seuls trois personnes n'avaient pas d'attestation de déplacement, sur une soixantaine de voyageurs" précise le commandant Frantz Videau, adjoint au chef du service "voie publique" de la direction départementale de la sécurité publique au commissariat d'Orléans.

"On nous avait signalé le week-end dernier un nombre important de personnes en gare d'Orléans et des Aubrais le week-end, d'où ce contrôle, finalement les gens sont raisonnables". Le commandant Videau précise que d'autres contrôles sont prévus tout au long du week-end de Pâques.

Peu de monde sur les bords de Loire, et dans les quartiers

"Les gens sont sérieux, engagés même, ils font l'effort de respecter le confinement, et _j'ai surtout envie de leur dire merci"souligne de son côté Xavier Marotel, le directeur de cabinet du préfet du Loiret. "Plus de 95% des gens que l'on contrôle", dit-il, "ont leur attestation de déplacement, et un motif valable"_.

Des contrôles parfois appuyés par un drône pour éventuellement repérer des attroupements ou des zones plus fréquentées, comme les bords de Loire, où très peu de gens sont présents, assure la préfecture. "J'ai vu les images à la Source,à Orléans", dit Xavier Marotel, "on se croirait dans un film de science fiction tellement il n'y a personne".

Personne sur l'autoroute non plus

Les gendarmes ont aussi fait des relevés, ce samedi 11 avril, sur les autoroutes autour d'Orléans, l'A10 et l'A71. Un relevé le matin, et un relevé en début d'après-midi. Ils ont compté 40 véhicules par heure au plus bas, 90 au plus haut, et essentiellement des camions. En temps normal, c'est au moins 3000 véhicules par heure, sur l'A10.