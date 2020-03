Coronavirus : les routiers exceptionnellement autorisés à livrer les supermarchés et pharmacies ce dimanche

Pas de repos pour les routiers ce dimanche. Deux arrêtés publiés ce samedi au Journal Officiel prévoient qu'ils sont autorisés à rouler ce dimanche pour fournir les produits de première nécessité aux enseignes ouvertes. Habituellement les camions ne peuvent pas rouler de 22 heures le samedi ou les veilles de jour férié, à 22 heures le dimanche ou les jours fériés.

Le transport routier français assure le réapprovisionnement

Le temps de travail quotidien des routiers est également allongé : jusqu'à dix heures par jour voire onze heures deux fois par semaine. "Le marché national français est assumé par beaucoup d'entreprises étrangères, en particulier ibériques et d'Europe de l'Est, explique la présidente nationale de l'Organisation des transports routiers européens Aline Mesplès. Or ces véhicules sont rentrés chez eux et ne bougent plus donc la demande est forte auprès du transport routier français. J'aimerais qu'à l'avenir on se souvienne que _le transport routier français a assuré la continuité des services pendant cette crise_, pour que l'on continue à manger et à avoir accès aux soins et à tout ce qui est nécessaire à la vie des hôpitaux et des cliniques."

Conditions de travail très difficiles en début de semaine

La semaine a été très compliquée pour les transporteurs. Depuis l'annonce samedi 14 mars de la fermeture des lieux accueillant du public et non-indispensables, ils ont eu beaucoup de mal à accéder à des restaurants et sanitaires sur leur chemin. Impossible donc de manger ou de se laver les mains, pour la plupart. "Heureusement, cela va beaucoup mieux maintenant", assure Aline Mesplès. Jeudi 19 mars, le gouvernement a pris un arrêté visant à "garantir la continuité des opérations de transport dans les meilleures conditions sanitaires possibles". Cet arrêté rend obligatoire l'accès des chauffeurs à un point d'eau ou à du gel hydroalcoolique quand ils arrivent sur leur zone de livraison. Il maintient également ouvertes les stations-services, aires de repos, les toilettes et la vente à emporter dans les restaurants routiers.