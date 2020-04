Coronavirus : les société de navettes entre Orléans et les aéroports sont à l'arrêt

Parmi les victimes de la crise économique due à l'épidémie de coronavirus : le transport aérien, et avec lui, les sociétés de navettes avec chauffeur entre Orléans et les aéroports. Des sociétés hier en plein développement et qui sont aujourd'hui totalement à l'arrêt.

Avec la moitié des habitants de la planète désormais confinés, le transport aérien se réduit de jour en jour. Depuis hier soir minuit, l'aéroport d'Orly est totalement fermé, alors qu'en temps ordinaire il accueille en moyenne 90 000 passagers par jour. Conséquence localement : les sociétés qui proposent des navettes avec chauffeur depuis Orléans jusqu'aux aéroports parisiens sont totalement à l'arrêt.

1 000 réservations annulées chez Pickmecab & Routair

C'est le cas à St Jean-le-Blanc de la société Pickmecab, qui a racheté en décembre Routair, l'entreprise "historique" sur ce créneau des navettes à Orléans. "Pour le coup, nous étions très fiers de cette acquisition, explique Khalid Sadiki, le directeur de Pickmecab. On avait décidé de garder la marque Routair, plutôt que de fusionner, parce que c'est une marque très connue sur Orléans. Avec cette opération, on avait vraiment toutes les cartes en main pour réaliser une belle activité, surtout sur cette période du printemps qui correspond à un pic traditionnel dans notre secteur."

En fait, l'activité s'est ralentie dès janvier, avec la fermeture de la Chine, et encore un peu plus début mars, avec l'arrêt de l'Italie. Les trois dernières semaines de mars ont été consacrées à gérer les annulations : "Nous avons eu près de 1 000 annulations, je vous laisse imaginer les mails et les coups de téléphone, c'est évidemment catastrophique pour une société supposée être en croissance", décrit Khalid Sadiki.

Activité nulle en avril et en mai : et après ?

Désormais, l'activité est nulle : "Pour le mois d'avril, je n'ai aucune réservation, poursuit le chef d'entreprise, je perds plus de 150 000 euros de chiffre d'affaire, et ce sera sans doute pareil en mai. Après, il y a le fait qu'on ne roule pas et donc qu'on ne dépense pas d'essence, et que l'Etat a mis en place un dispositif de chômage partiel : on fera les comptes à la fin. Mais il va falloir être patient, et en attendant, l'activité est nulle." Les 20 salariés sont au chômage partiel, seule une permanence téléphonique est assurée pour d'éventuels rapatriements.

La situation est identique pour Transpers, autre entreprise orléanaise (basée à St Denis-en-Val) proposant le même service, mais qui ne compte que 4 salariés. "Je serai gêné de me plaindre, alors que des personnes doivent faire face à la mort d'un proche et à l'impossibilité parfois de l'inhumer dignement, commente Mohamed El Idrissi, le directeur de Transpers. Mais c'est clair que la situation économique pour nous est catastrophique, d'autant qu'on n'a aucune visibilité sur une perspective de reprise. Le temps de remettre la machine en route, pourra-t-on seulement sauver l'été ? Honnêtement, je ne sais pas."

L'interview de Khalid Sadiki est disponible ici :