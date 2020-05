Coronavirus: les trams strasbourgeois de retour à Kehl pour les personnes autorisées

La police allemande contrôlera systématiquement tous les passagers à l'arrivée et si vous n'avez pas d'attestation vous serez raccompagnés dans l'autre sens car l’accès au territoire allemand depuis la France reste réservé aux personnes autorisées, pour raisons familiales ou professionnelles. Pas question pour l'instant d'entrer sur le territoire allemand pour y faire du tourisme ou des achats. Il n’est donc toujours pas possible de se rendre à Kehl avec la ligne D pour y faire ses courses. Par ailleurs, le port du masque et le respect de la distanciation physique dans les transports en commun sont désormais obligatoires en France comme en Allemagne. Ce n'est qu'à partir du 15 juin qu'il sera à nouveau possible de se rendre librement en Allemagne.

une reprise test

Dans un communiqué de presse, la CTS, la compagnie des transports strasbourgeois, précise que cette ré-ouverture de la ligne D en direction de Kehl se fait dans le cadre d'une reprise test, "si ce test est concluant grâce à un usage responsable et conforme aux règles de la ligne par les clients autorisés, la desserte pourra être rétablie dans la durée. Dans un premier temps, seule la station Kehl Bahnhof sera desservie, la desserte des arrêts Hochschule/ Läger et Kehl Rathaus restera suspendue".