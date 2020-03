Coronavirus : les transports en commun bordelais perturbés à partir de lundi

Les bus et les trams à Bordeaux vont être perturbés les 16 mars et 17 mars par les mesures prises face au coronavirus. La TBM a établi un plan de circulation qui prend en compte le manque important de conducteurs à cause des mesures de précaution face au coronavirus.

Les transports en commun bordelais vont circuler au ralenti lundi 16 mars et mardi 17 mars - au moins - à cause du coronavirus. Les tramways et les bus circuleront uniquement entre 6 heures 30 et 20 heures 30. Comptez sur un tram toutes les 7 minutes 30 et un bus toutes les 15 minutes pour les lignes principales. Ces annonces ont été faites par TBM (Transports Bordeaux Métropole) ce samedi soir, en raison de l'absence de plus de 50 % des conducteurs (en raison des problèmes de garde d'enfants notamment).