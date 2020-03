Coronavirus : les transports en commun gratuits à partir de ce mercredi à Clermont-Ferrand

Les bus et les tramways seront gratuits jusqu'à nouvel ordre afin d'accompagner les déplacements autorisés pendant la période du confinement.

Dans le cadre des mesures de confinement pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, Clermont Auvergne Métropole, le SMTC et T2C mettent tout en œuvre, avec l’ensemble des transporteurs, pour maintenir un service public adapté aux déplacements autorisés, notamment celui des personnels soignants, et garantir la sécurité des usagers et des personnels.

Alors que les règles du confinement se renforcent, il reste possible de déplacer pour se rendre sur son lieu de travail, faire ses achats de première nécessité ou se rendre auprès d’un professionnel de santé.

Des mesures exceptionnelles dans une période inédite

A compter du mercredi 25 mars, l’accès au réseau de transport en commun T2C sera gratuit jusqu’à nouvel ordre. Les abonnements seront, dans un premier temps, prolongés gratuitement sur le mois d’avril.

Les usagers occasionnels pourront accéder aux bus et tram sans titre de transport, pendant toute la durée du confinement

Les abonnés mensuels pourront accéder aux bus et tram sans renouveler leur abonnement au mois d’avril

Pour les abonnés annuels ayant souscrit au prélèvement bancaire mensuel, le prélèvement d’avril ne sera pas effectué et donc annulé

Les abonnés mensuels « tandem » pourront aussi réaliser leur parcours sans renouveler leur abonnement d’avril ; pour les usagers ayant souscrit au prélèvement bancaire, le prélèvement d’avril ne sera pas effectué

Les abonnés annuels ayant réglé la totalité de leur abonnement bénéficieront d’un avoir reporté sur un futur abonnement selon des modalités définies ultérieurement

Un niveau de service adapté

Le niveau de service réduit à 30% du lundi au samedi permet aux habitants de chaque commune du ressort territorial de disposer d’une desserte quotidienne garantie en ligne régulière ou, pour les communes non desservies par une ligne régulière, en transport à la demande

Depuis le dimanche 22 mars, l’offre du dimanche est restreinte aux lignes A (Tram), B et C

Le Transport à la demande pour les Personnes à Mobilité Réduite est maintenu dans la limite d’une seule personne par trajet

Le respect des distances dans le bus et tram s’impose à tous : merci de les respecter

Des mesures pour protéger les personnels et les voyageurs

Des produits désinfectants et virucides sont appliqués pour le nettoyage quotidien intégral des véhicules

Un affichage du rappel des gestes barrières est déployé sur l’ensemble des réseaux et les conducteurs sont informés de la procédure à suivre dans le contexte actuel

La montée dans les bus se fait désormais exclusivement par les portes du milieu et arrière

La cabine du conducteur est rendu non accessible aux voyageurs

Les mesures pourront être réactualisées chaque jour au regard de l’évolution de la situation. Toutes les informations sont aussi sur le site du réseau T2C