Coronavirus: les transports en commun moins nombreux en Auvergne

A Clermont-Ferrand

Depuis hier, il n'est plus possible de monter dans les bus clermontois par la porte avant, contrairement à l'habitude. Il faut rentrer par les portes du milieu et à l'arrière du bus, pour éviter au maximum aux conducteurs d'être en contact avec les passagers. Pour la même raison, les conducteurs ne peuvent plus vendre de billets. Une mesure qui ne s'applique pas sur les trams puisque les conducteurs sont dans une cabine fermée.

Dès ce lundi, les transports scolaires spécifiques sont évidemment supprimés. Et à partir de mardi, la desserte sera réduite; les horaires seront ceux appliqués lors des petites vacances scolaires.

A Vichy

Les bus de la ville de Vichy sont gratuits. Là aussi, l'accès se fera par l'arrière des bus. Le stationnement sera également gratuit.

A la SNCF

La desserte sera impactée sur pratiquement toutes les lignes.

Pour les Intercités Clermont-Paris, seulement 5 allers-retours vont circuler ce lundi au lieu de huit habituellement. Au départ de Clermont sont maintenus les départs à 5h30, 5h54, 8h30, 13h30 et 17h28. Au départ de Paris, ce sont les trains de 9h01, 14h01, 16h01, 16h57 et 17h57 qui circuleront.

Pour les TER, quasiment toutes les lignes auvergnates seront, plus ou moins, impactées. Il y aura des trains en moins pour les lignes Clermont-Lyon, Clermont-Nîmes (suppression totale), Le Puy-Firminy, Clermont-Thiers, Clermont-Moulins, Montluçon-Clermont, Montluçon-Bourges, Le Puy-Clermont, Clermont-Aurillac, Aurillac-Brive, Issoire-Clermont et Clermont-Volvic.