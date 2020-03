Coronavirus : les transports en commun s'adaptent en Côte-d'Or

En raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus, et notamment la fermeture des écoles, Divia passe en horaire d'été à partir de lundi. Il faut aussi s'attendre à moins de trains en circulation sur les grandes lignes de la SNCF.

Les trams et bus à Dijon

A Dijon, à partir de ce lundi 16 mars, Divia va fonctionner en horaires de vacances. Il faudra donc patienter une à deux minutes de plus pour les tram et les bus des ligne lianes. En revanche, tous les bus des lignes "Class" sont supprimés. Ce sont ceux qui desservent les collèges et les lycées.

Des perturbations sont aussi prévisibles à la SNCF.

L'entreprise ferroviaire devrait proposer 8 trains sur 10 sur les grandes lignes, en priorité aux heures de pointe.

D'abord parce qu'il y aura moins de monde dans les transports. Certains usagers resteront chez eux pour du télétravail ou pour garder leurs enfants. Des enfants qui, en région, ne prendront plus les TER pour aller à l'école. Or ce sont les principaux clients des trains quotidiens à la SNCF. A cette baisse de la fréquentation s'ajoutent les personnels de la SNCF qui devront rester chez eux pour garder leurs enfants. La SNCF prévoit au maximum 20 % d'absents. Pour le moment, la SNCF est en plein travail de recensement des absents. Tous les détails seront communiqués au cours du weekend.