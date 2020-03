Coronavirus : les transports en commun sont maintenus, mais allégés en Isère

Les établissements scolaires et l'université sont fermés pour les élèves et les étudiants à partir de ce lundi matin. Mais les transports en commun sont maintenus, pour permettre notamment le bon fonctionnement du système de santé. En Isère, ils sont maintenus mais allégés.

La vie se ralentit et s'adapte à la lutte contre le coronavirus en Isère. Les trois grands réseaux de transports publics du département vont adopter un régime de vacances scolaires, puisque les élèves restent à la maison.

C'est le cas pour les bus et les trams du SMMAG, le grand syndicat des transports en commun de l'aire grenobloise qui va du Grésivaudan au pays voironnais où les transports scolaires représentent 30 % des usagers sur ce réseau.

Même chose pour le réseau Le Ruban de l'agglomération de Bourgoin-Jallieu et pour L'VA dans l'agglomération de Vienne.

Plus d'achat de tickets dans le bus

Autre changement, on ne pourra plus prendre son titre de transports à l'intérieur de certains bus : pour éviter les manipulations d'argent et de tickets entre les chauffeurs et les usagers, les réseaux SEMITAG et Tougo demandent aux voyageurs d'acheter leur billet avant de monter à bord.

Moins de trains dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

La SNCF aussi adopte un plan de transport allégé à partir de ce lundi matin en Auvergne-Rhône-Alpes : le plan de circulation est en ligne sur le site TER et l'application mobile de la SNCF. Il sera mis en ligne chaque jour à 17 heures pour le lendemain pour tenir compte des annulations des usagers qui restent à la maison pour garder leurs enfants.

Enfin, le téléphérique de Grenoble continue à tourner, avec la même fréquence et aux mêmes horaires. Mais ne montent dans la même bulle que les groupes constitués, familles ou groupe d'amis.

Respecter les gestes qui protègent

Et partout, on rappelle qu'il faut, en plus des gestes barrières, respecter la distance sociale, c'est-à-dire se maintenir à au moins un mètre de ses voisins.

Les gestes qui protègent