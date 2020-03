Coronavirus: Les transports ralentissent encore un peu plus à partir de lundi à Nantes

La TAN réduit encore un peu plus la circulation des bus et des tram à Nantes. Pour inciter les habitants à respecter les mesures de confinement les tram des lignes 1,2,3 et 4 passeront toutes les 10 minutes à partir de ce lundi. Il y aura des Chronobus et des bus de la ligne 5 toutes les 15 minutes. Les derniers trams partiront toujours de l'arrêt "Commerce" à 22h30.

Le réseau de bus Aléop adapte également ses lignes avec deux allers-retours seulement pour les grandes lignes et un seul sur les autres. Pour avoir les informations sur le trafic en temps réel, écoutez France Bleu Loire Océan.