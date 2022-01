Coronavirus : les transports perturbés dans plusieurs régions en raison du manque de personnel

La vague du variant Omicron, qui déferle sur le pays, fait exploser le nombre de contaminations par le Covid-19. La très forte contagiosité de ce variant entraîne de très nombreux arrêts de travail et de placements à l'isolement. Conséquence, les transports sont perturbés, parfois très fortement, dans plusieurs régions ce lundi, à l'heure de la reprise des cours pour les élèves et du retour au travail pour de nombreux salariés. Les trains régionaux, transports urbains ou transports scolaires sont concernés dans plusieurs zones.

Des TER supprimés en Bretagne

Plusieurs TER ont été supprimés tôt ce lundi matin dans la région Bretagne, rapporte France Bleu Breizh Izel, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans le Finistère. Plusieurs trains de la ligne Lorient-Quimper ont notamment été touchés. Plusieurs conducteurs ont été testés positifs au Covid-19 ou sont cas contacts, et donc indisponibles. La SNCF indique qu'elle va adapter son plan de transports dans la région Bretagne à partir de mercredi, pour faire face à l'évolution de cette situation sanitaire.

Trafic des trains perturbé dans le Loiret

Le trafic est aussi perturbé dans le Loiret cette semaine, indique France Bleu Orléans. Entre ce lundi 3 janvier et le 7 janvier, la SNCF va réduire le nombre de trains sur l'axe Paris-Orléans-Tours, en raison de l'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 et de cas contacts parmi le personnel.

Moins de trains en Hauts-de-France

Dans la région Hauts-de-France,10% des trains sont supprimés cette semaine, indique France Bleu Nord. Cela représente 110 liaisons quotidiennes qui ne seront pas assurées, avec parfois des suppressions aux heures de pointe.

En Normandie, la SNCF adapte son plan de transport au télétravail et aux cas

La région Normandie doit aussi adapter son offre de train en raison du Covid-19, explique France Bleu Normandie. La SNCF invoque le retour du télétravail et une baisse associée d'environ 30% des voyageurs à bord des trains. L'entreprise reconnaît aussi que le nombre de cas risque d'augmenter fortement chez ses personnels.

Moins de trains dans le Grand Est

Sur le réseau TER grand Est, le plan de transport sera adapté au jour le jour, indique France Bleu Alsace, qui conseille de consulter les prévisions de trafic régulièrement sur le site de la SNCF.

La circulation des trams et bus perturbée à Strasbourg

A Strasbourg, la compagnie CTS, qui assure les transports de l'agglomération, doit adapter son plan de transports, indique France Bleu Alsace. Le nombre de cas de Covid et de cas contact chez les chauffeurs a explosé : 160 chauffeurs seront absents ce lundi, et sur ce nombre, entre 60 et 70 sont malades du Covid ou cas contacts. Le trafic des trams et des bus est donc très perturbé. La compagnie des transports strasbourgeois doit adapter son offre au jour le jour, et globalement, il faut prévoir une offre réduite de 10% par rapport à la normale.

Les transports scolaires perturbés en Moselle

L’épidémie perturbe aussi les transports en car et en bus, et notamment les lignes scolaires en Moselle ce lundi matin, explique France Bleu Lorraine Nord. Selon le Président de la Région Grand-Est Jean Rottner, il manque 177 chauffeurs de bus dans le département. Certaines lignes scolaires vont être modifiées. Les familles et les établissements scolaires ont été avertis. De nombreuses lignes de car régionaux sont aussi perturbées.