Coronavirus : les transports publics isérois s'adaptent suite aux annonces du président

Les transports publics sont maintenus sur l'aire grenobloise, l'agglomération de Vienne Condrieu et l'agglomération de Bourgoin-Jallieu. Les dessertes scolaires seront cependant suspendues à partir de lundi, suite à la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités.

Les transports en commun à Grenoble comprennent tram et bus.

Lors de son allocution télévisée du jeudi 12 mars à propos de la crise sanitaire du coronavirus, le président de la République a demandé le maintien des transports publics pour permettre le bon fonctionnement du système de soins. Le président du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise a donc demandé à tous les opérateurs d'assurer la continuité du service. Mêmes consignes sur le réseau Ruban qui dessert les communes de Bourgoin-Jallieu, L'Isle d'Abeau, Four, Vaulx-Milieu, Villefontaine et Saint-Quentin-Fallavier, et sur le réseau L'VA qui dessert l'agglomération de Vienne Condrieu.

Les transports publics passent aux horaires de vacances scolaires dès lundi

Les scolaires représentent 30% des usagers des transports publics à Grenoble. Dans la mesure où les écoles, les collèges et les lycées ferment à partir de lundi, les réseaux de transports publics de l'aire grenobloise, de l'agglomération de Vienne Condrieu et de l'agglomération de Bourgoin-Jallieu, n'assureront plus les dessertes scolaires à partir de la semaine prochaine. Il faudra donc se baser sur les horaires des vacances scolaires. "Il s'agit aussi d'anticiper une augmentation du taux d'absentéisme des chauffeurs qui devront garder leurs enfants", explique un responsable du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise.

Les tickets ne pourront plus être achetés dans les bus

Pour respecter les mesures de précaution, les tickets de transports ne pourront plus être achetés dans les bus sur le réseau SEMITAG et TouGo. Les opérateurs conseillent aussi d'appliquer les gestes "barrières" recommandés par le gouvernement, à savoir de garder une distance sociale, de se laver les mains régulièrement, d'éternuer dans son coude et de jeter à la poubelle chaque mouchoir usagé.