Coronavirus : les Voyages Arnaud au Thor maintiennent le cap malgré la crise

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, un millier d'emplois est concerné avec une centaine d'entreprises. Aux Voyages Arnaud au Thor, entreprise vauclusienne qui a fêté son centenaire cette année, "on espère quoiqu'il arrive des jours meilleurs" déclare son directeur Jean-Baptiste Fontan. La société est, depuis 1920, très implantée dans le transports scolaire ou urbain en plus de ses activités touristiques. Mais si elle n'a pas été à nouveau retenue pour assurer le réseau de transports en commun de la communauté d'agglomération cavaillonnaise, elle continue à rebondir avec son offre de lignes régulières et l'activité scolaire en région depuis la rentrée.

La clientèle sénior, fidèle et habituelle des séjours touristiques, s'impatiente

Les contrats des lignes régulières et de transports scolaires mobilisent toujours une partie de la soixantaine de chauffeurs tandis que les réservations de voyages à la journée réapparaissent, mais pour l'activité voyage à la carte en France ou à l'international, les habitués attendent impatiemment un retour à la normale . "Notre clientèle habituelle et fidèle, qui nous fait confiance depuis des années et des années, qu'elle se rassure, l'entreprise est toujours là. On sait qu'eux n'ont qu'une envie, c'est de voyager aussi. Cette clientèle subit les suites du confinement car elle est très impactée par ce virus. Ce sont des personnes plutôt vulnérables qui n'ont trop envie de sortir tant qu'il n'y a pas de vaccin. Nous les avons très souvent au téléphone parce qu'elles souhaitent vivement retrouver le confort de nos voyages et nous sommes là pour eux."

Aujourd'hui, les autocaristes demandent notamment une prolongation du chômage partiel jusqu'à fin 2021 et une prolongation des prêts garantis par l’État de deux ans.