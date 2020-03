Coronavirus : moins de trains dès lundi en Normandie

La SNCF annonce que 80% de la circulation des trains du quotidien comme les TER et des trains longue distance ( Intercités, Nomad, TGV ) seront assurés en Normandie. Une diminution du trafic en raison de la fermeture des crèches, les écoles, les collèges et les lycées à partir de ce lundi. La SNCF estime qu’environ 20% de ses salariés peut être concerné par la garde des enfants et ne pourra donc se rendre au travail.

Les clients des trains Transilien et TER pourront chaque jour à 17h au plus tard retrouver les horaires des trains du lendemain sur l’application l’Assistant SNCF, le site TER Normandie et le fil Twitter

Pour les TGV ou trains internationaux

Tous les clients TGV, Intercités, Ouigo et des trains internationaux seront recontactés par SMS ou par email au moins trois jours avant le départ prévisionnel de leur train si celui-ci ne circule pas. Une solution alternative dans un autre train leur sera proposée sans frais.

Autres transports

Des perturbations sont à attendre dans les bus de Cherbourg. Et peut être sur les lignes régionales