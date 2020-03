Coronavirus - Transports : moins de Transilien mais davantage de Noctilien à Paris et en Ile-de-France

L'épidémie de coronavirus a poussé Transilien SNCF à adapter son offre de transports à Paris et en Ile-de-France. Il y a moins de Transilien sur l'ensemble des lignes surtout le soir.

Au contraire les bus de nuit Noctilien des lignes B, C, D et N sont renforcés tard le soir. Il s'agit de permettre aux personnels médicaux de se déplacer.

L’information sur les trains du lendemain est disponible tous les jours à 17h00, sur transilien.com précise la SNCF.

Elle rappelle que les déplacements doivent être limités au strict minimum, qu'il faut rester autant que possible à un mètre des autres voyageurs et être muni d'un titre de transport valable, de l'attestation de déplacement et d'une pièce d'identité.

Attention si vous avez du mal à vous déplacer. La SNCF ne peut plus assurer pour l'instant le service de réservation et d’assistance en gare aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

Pour cette prise en charge, les personnels ne pourraient pas respecter les gestes barrières, et notamment le maintien d’une distance suffisante, explique la SNCF.