Coronavirus : où sont les pistes cyclables provisoires dans la métropole lilloise ?

De nouveaux axes seront aménagés jusqu'au 1er juin. La ville de Lille comme la métropole n'excluent pas de rendre définitifs ces aménagements, selon le succès rencontré.Levront laisser la place à une voie de circulation réservée au vélo (et au bus bien souvent). C'est une réponse urgente au besoin de circuler de manière saine et sécurisée d'un point de vue sanitaire pour Damien Castelain, le président de la Mel (métropole européenne de Lille), chiffres à l'appui :

60% des trajets réalisés par les métropolitains font moins de 3 kilomètres, soit moins de 15 minutes à vélo.

Impossible de savoir combien de salariés, habitués au métro, bus ou tram troqueront leur ticket de transports en commun pour leur vélo mais les maires ont décidé d'anticiper, quitte à revoir à la hausse ou à la baisse le dispositif. Les peintures jaunes au sol ont débuté lundi 4 mai et seront accompagnées de balises pour séparer voie voiture et voie vélo.

Le plan de déploiement de voies cyclables élargies ou nouvelles à Lille. - capture écran

L'essentiel des pistes à Lille

Dans le détail, deux axes vélo sont élargis à Roubaix : Axe Motte / rue Salengro (3,6 km) et Leclerc / Gambetta (1,2 km) où une des deux voies voiture sera supprimé pour être réservé aux vélos et bus. C'est à Lille que les aménagements seront les plus conséquents. Jacques Richir, l'adjoint au maire, rappelle le nombre de salariés et étudiants qui se rendent chaque matin dans la capitale des Flandres :

100 000 personnes entrent dans la ville, en temps normal, hors TER.

Boulevard Victor Hugo, qui relie le parc J-B. Lebas à la Porte des Postes, long de 2,8 kms, cet axe en 2x2 voies sera totalement transformé.

A Lille, boulevard Victor Hugo, les deyux voies centrales seront réservées aux voitures. A Gauche et à droite, une voie vélo+bus. © Radio France - Stéphane Barbereau

Rue du Molinel, qui relie la Garde Lille-Flandres au musée des Beaux-Arts, une voie de circulation devient une voie vélo.

De nouveaux axes seront aménagés jusqu'au 1er juin. La ville de Lille comme la métropole n'excluent pas de rendre définitifs ces aménagements, selon le succès rencontré. La ville de Tourcoing annoncera dans les prochains jours des axes vélo identiques.