Coronavirus : pas de cours de conduite mais des examens du permis, les moniteurs poitevins sont en colère

Pour les gérants d'auto-écoles, on marche sur la tête : quel est l'intérêt d'amener à l'examen des élèves qui n'ont pas pris de cours de conduite depuis le reconfinement ? Ce lundi 16 novembre, ils disent leur incompréhension sur France Bleu.

Les auto-écoles du Poitou sont inquiètes, pendant ce deuxième confinement. Cette fois-ci, les examens du permis sont maintenus, mais pas de cours de conduite. Seule les leçons de codes à distance peuvent avoir lieu. Aurore Ferrand-Rousseau, co-gérante d'une auto-école qui emploie sept personnes à la Gibauderie à Poitiers, dit son incompréhension sur France Bleu Poitou, ce lundi 16 novembre. Quatre salariés sont en chômage partiel et les trois associés, dans l'attente de meilleurs lendemains.

"Qu'il y ait des examens au début du confinement, c'est compréhensible, car les élèves étaient prêts", Aurore Ferrand-Rousseau

Elle était d'accord avec le maintien des examens des premières semaines de confinement. "Nos élèves étaient prêts, pas la peine d'attendre et de leur faire perdre du temps", détaille-t-elle. "Mais là aujourd'hui, _on emmène nos élèves à l'échec, comme ils n'ont pas conduit depuis longtemps_". La monitrice estime qu'elle n'a pas pu préparer correctement ses candidats.

"Quand on va repartir, on est sûr d'avoir à nouveau une vague d'élèves", ajoute-t-elle. "On ,'éponge pas les périodes de confinement". Aurore Ferrand-Rousseau rappelle qu'il manque dans la Vienne des inspecteurs.