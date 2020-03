Coronavirus : pas le moment de tomber en panne de voiture dans les Pyrénées-Orientales !

Pas de moteurs qui hurlent, pas de bruits de clés ni de sonneries de téléphone. "En principe, mon garage, c’est une ruche, là il y a un silence de mort" constate Jacques Rigaill, patron d'un garage AD, quartier St Assiscle à Perpignan. Comme de nombreux garagistes du département, il a renvoyé tout son personnel à la maison.

"Il n'y a que moi. J'assure une permanence téléphonique mais sur les dix derniers jours, nous n'avons travaillé que trois heures trente ! Evidemment, il y a une inquiétude pour la trésorerie surtout que nous attendons depuis plus d'une semaine désormais les fameux accords pour mettre en place le chômage partiel.

Mais on est conscient qu'on traverse quelque chose de dramatique, nous devons être solidaires et on comprend que l'État ne puisse pas tout faire en même temps. Mais, à notre niveau, on fera tout ce qu'il faut pour que nos salariés puissent avoir leur salaire."

Un camping-car immobilisé à cause d'un joint à deux euros...

Les rares véhicules qui franchissent les grilles du garage ces derniers jours sont ceux d'EDF ou de ce qui doivent aller travailler comme des médecins ou les autres personnels de santé. " On essaie de faire au mieux pour réparer mais dans le département, un seul fournisseur de pièces reste ouvert. Si on ne trouve pas la pièce adéquate, on peut toujours prêter des véhicules de courtoisie."

Mais il y a aussi des situations où le prêt n'est pas possible. "Il y a un peu plus d'une semaine, un couple est tombé en panne avec son camping-car. La dépanneuse nous l'a amené au garage. Il fallait changer des injecteurs, ça a été possible mais pour le faire repartir, il nous manquait un petit joint que seul Fiat a en magasin.

Ce joint ne coûte que deux euros, mais le fournisseur étant fermé, impossible de terminer les réparations. Ce couple a dû prendre le train pour rentrer chez lui à Arras et il leur faudra revenir à la fin du confinement pour récupérer leur camping-car..."