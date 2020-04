Coronavirus : péage gratuit sur l'A36 pour les personnels soignants

À la demande des députés LREM du Doubs Denis Sommer et Frédéric Barbier, le PDG de l'APRR accepte la gratuité des autoroutes pour les personnels soignants

L'autoroute gratuite pour les personnels soignants, c'était la sollicitation exprimée il y a quelques jours par les deux députés La République En Marche de Montbéliard, Denis Sommer et Frédéric Barbier. Le PDG d'APRR (autoroutes Paris Rhin Rhône) Philippe Nourry vient d'y accéder. Les personnels soignants pourront en effet se faire rembourser leurs trajets professionnels, avec un effet rétroactif possible depuis le 17 mars et jusqu’à la fin de la crise sanitaire.

Cela concernerait plusieurs centaines de professionnels. Philippe Nourry ajoute qu'il va se tourner vers les autres sociétés autoroutières pour les encourager à faire de même.

Par ailleurs, la gratuité pourrait concerner également les ambulanciers, mais la décision n'est pas encore actée.