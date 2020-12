Coronavirus : plusieurs pays européens suspendent les vols ou les trains avec le Royaume-Uni

La France et l'Allemagne envisagent "sérieusement" de suspendre vols et train en provenance du Royaume-Uni. De leurs côtés, Pays-Bas, Belgique et Italie suspendent les liaisons aériennes afin de contenir la nouvelle souche de coronavirus, plus contagieuse, détectée en Grande-Bretagne.

La France et l'Allemagne envisagent "sérieusement" de suspendre vols et train en provenance du Royaume-Uni. De leurs côtés, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique ont annoncé dimanche cette suspension pour éviter la propagation d'une nouvelle souche de coronavirus détectée en Grande-Bretagne et considérée comme plus contagieuse. Le gouvernement britannique a d'ailleurs décidé de durcir très fortement le confinement, dès ce dimanche 20 décembre, pour 38 millions d'habitants du sud-est de l'Angleterre, Londres y compris.

L'Espagne a demandé dimanche une réponse "coordonnée" de l'Union européenne sur la question alors qu'un entretien est prévu entre Paris, Berlin et l'éxécutif de l'UE.

La France

La France envisagerait "sérieusement" de suspendre les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni, selon les informations de BFMTV, après la découverte d’une nouvelle souche du coronavirus SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. "Une décision sera annoncée dans la journée, le gouvernement est à la recherche d’une coordination européenne."

L'Italie

L'Italie annonce dimanche la suspension des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni, selon le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. "Le Royaume-Uni a lancé une alerte concernant une nouvelle forme de Covid qui serait le résultat d'une mutation du virus. Comme gouvernement nous avons le devoir de protéger les Italiens et pour cette raison (...) nous allons signer, avec le ministre de la Santé, un décret pour suspendre les vols avec la Grande-Bretagne."

Les Pays-Bas

Le gouvernement néerlandais a été le premier dans l'Union européenne à suspendre tous les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni après la découverte aux Pays-Bas d'un cas de contamination par une variante du coronavirus circulant dans une partie du territoire britannique. Cette suspension des vols a pris effet dimanche à 6 heures et est en vigueur jusqu'au 1er janvier. "_Une mutation infectieuse du virus du Covid-19 est en circulation au Royaume-Uni. On dit qu'elle se diffuse plus facilement et plus vite et qu'elle est plus difficile à détecte_r", a déclaré le ministère néerlandais de la Santé dans un communiqué.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte explique cette décision comme "préventive" et appelle les citoyens néerlandais à ne pas voyager sauf en cas d'absolue nécessité. Selon le ministère néerlandais de la Santé, "l'étude d'un cas aux Pays-Bas au début de décembre a révélé un virus correspondant à la variante décrite au Royaume-Uni".

La Belgique

La Belgique a décidé de suspendre les liaisons aériennes et le trafic ferroviaire en provenance du Royaume-Uni à partir de dimanche soir minuit. Le Premier ministre Alexander De Croo a précisé à la télévision belge VRT que la durée de la suspension serait d'au moins 24 heures.

L'Allemagne

De son côté, l'Allemagne envisage "sérieusement" une suspension des vols en provenance du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud après la découverte d'une variante du Covid-19 dans ces pays, a indiqué dimanche à l'AFP une source gouvernementale. "Des restrictions du trafic aérien en provenance de Grande-Bretagne et d'Afrique du Sud sont une option sérieuse" actuellement examinée par Berlin, a indiqué cette source proche du ministère de la Santé.

L'Autriche

Comme l'Allemagne, l'Autriche "veut également imposer" une interdiction d'atterrissage sur les vols en provenance de Grande-Bretagne. Le ministère de la santé l'a annoncé dimanche à l'agence de presse autrichienne APA. Les détails sont en cours d'élaboration.