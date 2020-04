Confinement : pourquoi les bus circulent-ils presque vides à Pau et pas à Tarbes ?

Depuis le début de la période de confinement, des bus continuent de circuler à Pau. Idélis a mis en place son plan de continuité de d'activité, pour permettre à ceux qui en ont besoin, d'aller faire des courses, ou de se rendre sur au travail. "C'est vu en accord avec la Préfecture, détaille Jean-Bernard Feltmann, le patron d'Idélis, c'est le maintien d'un service public, à condition, il faut le rappeler, d'avoir un motif de déplacement essentiel et obligatoire".

Toujours plus de 1500 passagers par jour à Pau

Idélis est donc en mode "service minimum", avec 9 lignes en circulation (dont celle du Fébus avec des bus traditionnels), et 8 lignes suspendues (plus la Coxitis). Cela représente 1 bus sur 5 en circulation, 17 bus qui roulent au total en cette période, "on est arrivé à un plancher, au minimum", explique Jean-Bernard Feltmann. Parce que s'il est vrai que la fréquentation a fortement chuté, il reste encore "1500 à 1700 usagers quotidiens", assure le patron du réseau (contre plus de 35000 en temps normal).

À Pau, la fréquence est d'environ un bus toutes les 30 minutes ; elle est d'un bus par heure sur les lignes ralliant Serres-Castet, Lescar et Morlaàs. En complément, Idélis propose un service de transport à la demande à réserver depuis le site du réseau de transport, ou bien par mail (tsr@idelis.fr) ou par téléphone (0805 030 150), un transport d'arrêt à arrêt qui fonctionne du lundi au samedi de 7 heures à 20 heures (à réserver au plus tard à 16 heures la veille du déplacement).

À Tarbes, uniquement du transport à la demande

Le transport à la demande, c'est la solution unique choisie par le réseau Alezan pour la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. "On était passé au début de la crise à un réseau de type vacances, mais on se retrouvait déjà avec des véhicules vides et des conducteurs qui ne trouvaient plus d'utilité, avance Damien Dufour, directeur de Kéolis Grand Tarbes, qui gère le réseau, là pour le coup il y a un vrai sens dans le travail qu'ils font tous les jours".

Pour assurer la sécurité des chauffeurs comme des passagers, se sont des minibus qui sortent à la commande donc, avec "le chauffeur et un seul client à l'intérieur, à qui on demande de monter par la porte du milieu", explique Damien Dufour. Aujourd'hui 30 à 40 personnes par jour font appel à ce service de transport à la demande. Là aussi, pour en profiter, il faut le réserver, par téléphone uniquement au 05 62 93 13 93 ou 0800 800 394, au plus tard à 17 heures la veille du déplacement. Le transport à la demande du réseau Alezan fonctionne de 8 heures à midi, et de 14 heures à 18 heures.