Déconfinement : à quoi s'attendre dans les transports en commun de l'Hérault à partir du 11 mai ?

Avec le déconfinement, les transports en commun reprennent du service tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire et parfois des aménagements. Tour d'horizon du département de l'Hérault.

Avec la fin du déconfinement, la reprise de l'école et parfois du travail, les transports en commun sont organisés pour répondre au mieux aux besoins des usagers tout en respectant les contraintes sanitaires.

À Montpellier

Des mesures de distanciation sont mises en place dans le tramway et le bus. Le transport redevient payant, et les masques sont obligatoires. Les véhicules sont nettoyés et désinfectés quotidiennement.

La mairie de Montpellier invite à privilégier le vélo et la marche à pieds pour éviter de surcharger les transports en commun. Les Vélomaggs sont d'ailleurs remis en circulation ce lundi 11 mai également. Des pistes cyclables provisoires ont été installées ces derniers jours pour favoriser ce mode de déplacement.

Le tramway

Le maire de Montpellier, Philippe Saurel, annonce des voyages en tramway "très contraignants".

Des agents sont présents aux arrêts les plus fréquentés pour gérer les flux et expliquer les mesures aux voyageurs ;

Un siège sur deux est condamné dans les rames ;

Le nombre de voyageurs par rame est fortement réduit ;

Des marquages sont installées sur les quais pour indiquer les files d'attente, et dans les rames pour inviter les voyageurs à mettre de l'espace entre eux ;

Les portes des tramways s'ouvriront automatiquement pour ne plus avoir à appuyer sur les boutons ;

Le trafic va reprendre à un rythme plus soutenu : les tramways passeront toutes les 5 minutes sur la Ligne 1, toutes les 7 minutes sur la Ligne 2

Des autocollants ont été installés sur les sièges des tramways de Montpellier. Un siège sur deux est condamné. © Radio France - Salah Hamdaoui

Le bus

Les mesures de protection appliquées dans le tramway se retrouvent également dans le bus, avec quelques spécificités

La montée dans les bus se fait dorénavant exclusivement par l'arrière, pour permettre aux conducteurs de bénéficier d'un espace protégé à l'avant du bus

Il ne sera plus possible d'acheter son titre de transport directement auprès du conducteur. La TaM invite les voyageurs à l'acheter sur smartphone ou aux bornes.

À Béziers

A Béziers, le réseau beeMob reprend progressivement la circulation de ses bus pour l'agglomération bitérroise avec de nouveaux horaires et la fin de la gratuité.

La vente de billet ne pourra pas être faite à bord jusqu'au 18 mai, après cette date, les voyageurs devront payer avec la somme exacte ;

En attendant, une application est proposée aux usagers pour acheter les titres de transports ;

Les dessertes scolaires reprendront le 18 mai

À Sète

Après deux mois de fortes perturbations, l’activité du réseau va revenir pratiquement à la normale.

Le réseau SaMobilité retrouvera son offre habituelle, exceptée la ligne 6 qui ne reprendra pas du service, jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les autres lignes disponibles : pour relier la gare au centre-ville : lignes 1, 2 ou 3 ; pour relier le centre-ville à la clinique : ligne 11. La ligne 16 aura pour terminus La Bergerie à Frontignan-Plage au lieu de Saint-Eugène (plage des Aresquiers) en cette période.

La montée s'effectuera uniquement par les portes avant et les voyageurs devront obligatoirement être munis d'un titre de transport valide.

L'achat du titre de transport dans le bus est déconseillé, mais reste possible si le voyageur paie la somme exacte

Les véhicules sont nettoyés et désinfectés quotidiennement

Les cars Hérault Transport

Les 64 lignes régulières liO fonctionnent normalement et les lignes scolaires seront adaptées à l'ouverture des établissements scolaires. Mais à chaque fois, des mesures de sécurité sont mises en place. Les usagers devront obligatoirement porter des masques.

Un siège sur deux sera disponible, celui du milieu est condamné pour ne laisser que le siège près de la fenêtre libre pour les voyageurs ;

L'entrée et la sortie se feront par l'arrière du bus ;

Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront disponibles à l'entrée du bus. Ces distributeurs, commandés par la région, devraient arriver dans le courant de la semaine ;

Chaque car sera nettoyé entre chaque voyage et désinfecté chaque soir ;

L'accueil téléphonique de Hérault Transport est à nouveau ouvert à partir de mardi 12 mai. L'accueil physique à Montpellier se fera lorsque les locaux seront équipés de plexiglas.

Le stationnement

Avec la fin du confinement, c'est également la fin de la gratuité du stationnement. Se garer dans les rues de Montpellier, Béziers et Sète redevient payant à partir de ce lundi 11 mai.