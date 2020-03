Coronavirus : Saint-Etienne élargit l'accueil des enfants de personnels mobilisés

La mairie de Saint-Étienne annonce ce samedi soir que les enfants de policiers, pompiers et personnels du secteur de la justice pourront désormais profiter du système de garde. Un transport gratuit à la demande pour les soignants sera par ailleurs mis en place dès mardi.

Plus d'élèves pourront profiter de l'accueil de garde à Saint-Etienne.

Jusqu'à maintenant la ville de Saint-Étienne permettait aux personnels soignants (en établissements de santé publics/privés, en établissements médico-sociaux, aux professionnels de santé et médico-sociaux de la ville) de bénéficier d'un système de garde de leurs enfants auprès d'éducateurs et d'enseignants volontaires. Ce samedi il a été décidé d'élargir le système aux enfants de policiers, de sapeurs-pompiers et de personnel du secteur de la Justice, habitant ou travaillant à Saint-Etienne

Accueil 7 jours sur 7, en collaboration avec l'Inspection d'Académie.

Pour toute demande d'information/d'inscription, appelez la plateforme téléphonique de la mairie au 04 77 48 77 48.

Transports gratuit à la demande pour les soignants dès mardi

Pour permettre aux soignants d'occuper leur poste le plus sereinement possible la ville mettra en place dès la semaine prochaine (ce mardi 31 mars), un service de transport à la demande.