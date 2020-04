Coronavirus : stationnement gratuit à Périgueux, Sarlat, Bordeaux et Libourne

La ville de Périgueux a annoncé ce mercredi le maintien du stationnement gratuit, instauré depuis le vendredi 20 mars, pour encourager les Périgourdins à rester chez eux, "mais aussi pour soutenir la population en télétravail et les commerces restant ouverts." La commune a trouvé un accord avec la société Indigo qui gère les horodateurs.

708 places sont devenues gratuites à Périgueux

Cette gratuité est donc offerte sur 600 places dans les rues du centre, et les 108 places du parking Bugeaud, et il n'y a plus de limite de durée de stationnement sur les parkings en zone bleue de la place Montaigne et de la place Badinter. Seuls le parking Tourny et les parkings souterrains de Périgueux restent payants. D'autres villes ont instauré cette gratuité pour la durée du confinement : Sarlat, Bordeaux et Libourne.