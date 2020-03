Coronavirus : TGV et Intercités gratuits pour les personnels soignants

En pleine épidémie de coronavirus, la SNCF a décidé de faire un geste pour les soignants. L'entreprise a annoncé ce lundi la gratuité de ses TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux.

La SNCF l'a annoncé ce lundi matin : les TGV et Intercités sont désormais gratuits pour les personnels médicaux et paramédicaux, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers et les aides-soignants. L'entreprise ferroviaire dit avoir entendu "l'appel des Hôpitaux de Paris aux professionnels disponibles dans les semaines à venir pour renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux", en pleine épidémie de coronavirus.

Gratuité sur présentation de la carte professionnelle

Les soignants pourront accéder aux trains "sur présentation de leur professionnelle" ou avec une "attestation de leur employeur donnant droit de se déplacer". Ils auront ainsi la possibilité de voyager depuis "les territoires dits de province vers Paris, et inversement".

C'est normal qu'on soit aussi à la SNCF dans une action de solidarité vis-à-vis des soignants. - Alain Krakovitch, directeur de SNCF Voyages, joint par l'AFP

La gratuité est valable uniquement pour les TGV Inoui et Ouigo, et pour les Intercités. Les TER et les trains de banlieue parisienne, dépendant des régions, ne sont pas concernés. Mais la région Grand Est a décidé d'accorder dès samedi dernier la gratuité de tous ses réseaux de bus et TER interurbains pour les personnels soignants.

Depuis vendredi, la circulation des trains est fortement réduite, avec seulement 15% des trains grandes lignes, 25% de TER et quasiment plus de liaisons vers l'étranger.