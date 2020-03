Coronavirus : toujours moins de liaisons à l'aéroport de Pau

Il n'y a plus que trois vols pour Paris au départ de Pau, et les liaisons pourraient encore diminuer (image d'illustration).

L'aéroport de Pau-Uzein va désormais fonctionner en service minimum. Malgré le report des vols de l'aéroport de Biarritz, la cadence au départ de Pau va être très fortement réduite.

"Vendredi soir nous avions encore des avions tous les jours vers Paris", explique Thierry Souchet, le directeur de l'aéroport de Pau. "Lundi on passe à trois avions dans la semaine. On devrait avoir une programmation encore plus minimaliste à l'avenir."

"Le voyage est superflu"

Il faut dire qu'avec les mesures de confinement, le nombre de passagers ne cesse de baisser. "Ce qu'on a vu c'est que beaucoup de gens arrivent, et très peu de gens sont au départ. Ça s'est étiolé tout au long de la semaine", explique Thierry Souchet.

Les derniers avions à arriver étaient à un taux de remplissage d'à peine 50% (entre 40 et 50 passagers par vol). "Ça ne sert à rien de faire voler des avions vides, il faut que tout le monde reste chez-soi. Le voyage est superflu, c'est mon avis."

Un effectif très réduit

Seulement 20% de l'effectif de l'aéroport de Pau-Uzein continue de travailler. "Nous sommes en travail partiel depuis jeudi matin. Je travaille essentiellement avec ceux qui sont volontaires et on adopte les gestes barrière toute la journée", assure le directeur de l'aéroport de Pau.

"Je dois mettre à l'abris mes salariés de tout risque éventuel." Et Thierry Souchet d'insister, "confinons-nous tous, le voyage n'est pas primordial dans notre situation."