Coronavirus: tous les vols Ryanair en direction de l'Italie sont annulés jusqu'au mois d'avril

Plus aucun avion Ryanair ne partira de l'aéroport de Nantes en direction de l'Italie à partir du 13 mars et ce jusqu'au 13 avril. Face aux mesures mises en place l'Italie pour lutter contre le coronavirus, la compagnie aérienne suspend tous ses vols internationaux vers le pays. Les avions de cette compagnie n'amèneront plus non plus de voyageurs d'Italie vers la France. Les vols intérieurs en Italie sont aussi suspendus jusqu'au 11 avril.

Des rapatriements possibles jusqu'au 13 avril

Ryanair affirme que les passagers concernés ont reçu aujourd'hui des mails les informant de ces annulations de vol. Les passagers à la recherche d'un rapatriement peuvent obtenir un changement de vol gratuit vers un vol Ryanair antérieur opérant jusqu'à minuit le vendredi 13 mars. Les passagers concernés pourront choisir entre un remboursement complet ou un crédit de voyage pouvant être utilisé sur des vols Ryanair au cours des 12 prochains mois.