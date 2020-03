Coronavirus : Trains, trams, bus... l'état du trafic dans l'Hérault

TRAINS

À la SNCF, cette semaine et en moyenne, la moitié des trains circule. La semaine prochaine, ce sera sensiblement réduit pour les trains longues distances, TGV et Intercités, et pour les TER, 35 à 40% d'entre eux circuleront. Chaque soir à 17 heures, le trafic du lendemain est détaillé sur le site de la SNCF.

TRAMS ET AUTOCARS

Pour les autocars d'Hérault Transport, le trafic est réduit dans tout le département. Évidemment, rien n'est prévu pour les scolaires puisque toutes les écoles sont fermées. Pour les autres trajets, l'objectif est de maintenir trois allers-retours sur chaque ligne : le matin, le midi et le soir. Les bus des marchés sont supprimés ainsi que le transport à la demande (TAD) et la ligne qui va à l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde puisqu'il n'y a plus d'avions.

À Montpellier, les tramways et les bus de ville circulent en mode "vacances scolaires". Dans chaque véhicule, l'avant est condamné avec du ruban de signalisation pour protéger les conducteurs. Dans les bus, il faut monter par l'arrière et impossible d'acheter un ticket à bord, il y a les bornes automatiques.

AVIONS

À l'aéroport de Montpellier ce lundi, moins de la moitié du trafic est assurée. Tous les vols hors Schengen sont annulés, notamment pour le Maroc et l'Algérie qui sont des destinations très importantes. Dans l'espace Schengen et vers le Royaume-Uni, certains vols sont maintenus. Dans les jours qui viennent Air France, première compagnie à Montpellier, va réduire d'environ 80% le trafic de ses avions et ce, pendant plusieurs semaines.