Coronavirus : trop d'incivisme dans les transports à Brest selon la CFDT

Des gestes barrières pas assez respectés et une utilisation pour une simple balade en ville : le syndicat SNTU-CFDT dénonce l'irrespect du confinement dans les transports en commun à Brest. "La fréquentation anormalement élevée dans le tramway et certaines lignes de bus (lignes 3.5.1…) ainsi que les usagers agglutinés dans les arrêts sont inacceptables", expliquent les représentants syndicaux dans un communiqué.

Les règles d’un confinement strict paraissent être ignorées dans les transports en commun brestois.

D'après Bibus, le nombre de passagers comptabilisés depuis le début du confinement a drastiquement chuté : le trafic aujourd'hui ne représente que 3 à 4% de son niveau normal. Un chiffre potentiellement sous-estimé reconnait Bibus, puisque les passagers montent désormais par les portes arrières des bus, avec le risque que les tickets ne soient pas validés.

Des conducteurs exposés ?

Le syndicat critique notamment l'impact de ce manque de distanciation sociale entre les usagers des transports et l'exposition des chauffeurs en raison du manque de civisme, malgré des mesures mises en place pour éviter tout contact direct avec les usagers, les tickets n'étant plus vendus à bord des bus et leur cabine n'étant plus accessible.

La CFDT estime qu'il y a peu de contrôle sur la distanciation sociale et les autorisations de déplacement des personnes à bord des bus et tram. "Le non-respect des règles élémentaires mises en place depuis le début du confinement surexpose les conducteurs à un risque qu’ils n’ont pas choisi. Ce risque réel génère une prise de conscience familiale légitime qui doit les inciter à protéger leur entourage et qu’un comportement individuel et collectif responsable pourrait limiter", conclut-elle.