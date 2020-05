Coronavirus : un distributeur de gel hydro alcoolique sans contact dans le métro de Toulouse

Au passage de la main, il vous projette automatiquement une dose de désinfectant hydro alcoolique, Tisséo expérimente ce distributeur automatique « Gel Express » dans le métro toulousain dès ce mercredi 27 mai. Pratique, rapide et sans contact.

Le distributeur automatique "Gel Express" est installé dans le métro de Toulouse aux stations Jean Jaurès et Arênes

Une nouvelle génération de distributeur de gel hydro alcoolique automatique et sans contact est expérimentée dans le métro toulousain. Le distributeur « Gel Express » vous pulvérise une dose de gel hydro alcoolique sur les mains, elles sont désinfectées en un tiers de seconde et sans contact. Dès ce mercredi 27 mai, deux bornes qui serviront de test sont installées dans les Agences Tisséo des stations Jean Jaurès et Arènes.

Ultra-rapide et sans contact

GelExpress est un système innovant qui vient d’être breveté en France. Il permet d’envoyer par nébulisation une dose de solution hydro alcoolique au passage, même très rapide, de la main. Dès la fin du geste, une nouvelle dose peut être envoyée sans aucune attente à la personne suivante.

Le distributeur "GelExpress" permet de vous désinfecter les mains en un tiers de seconde, ici à la station de métro Jean Jaurès à Toulouse - @Tisséo

Pour le concepteur Eric Le Méné, l’atout majeur ce distributeur de gel réside dans la rapidité de son utilisation

Si les gens doivent s’arrêter pour prendre du gel, beaucoup ne le feront pas et passeront à côté sans se désinfecter les mains.

« En distribuant la bonne dose de gel sans ralentir le pas, en passant simplement la main dans le distributeur, tout le monde sera incité à en prendre. »

En libre-service et autonome

La borne peut être placée et déplacée n’importe où, facilement et rapidement. Elle est équipée d’un bidon de vingt litres et permet de distribuer près de10 000 doses consécutivement. Equipée d’un capteur qui identifie les mains qui s’en approchent, un tiers de seconde suffit pour recevoir la dose de solution hydro alcoolique.

