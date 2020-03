Coronavirus : un renforcement des contrôles de police dans les gares parisiennes

Le préfet de police de Paris prévoit un renforcement des contrôles des forces de l’ordre dans les gares parisiennes. Une mesure qui prend effet dès ce vendredi et durant le week-end, dans le cadre des règles de confinement face à l’épidémie de coronavirus, annonce la préfecture de police dans un communiqué ce vendredi.

Didier Lallement "rappelle que les départs en vacances et en week-end ne font pas partie des cas visés par l’attestation de déplacement dérogatoire" et que les voyageurs doivent être munis de leur "attestation d'employeur justifiant du caractère professionnel de leur déplacement", faute de quoi ils seront verbalisés à hauteur de 135 euros et ne seront pas autorisés à prendre leur train.