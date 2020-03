Coronavirus : un TER sur trois en Moselle, 40% de perte d'activité à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

"Nous allons réduire la cadence et la fréquence des trains, notamment longue distance, pour éviter par ces phénomènes d'exode que le virus circule davantage sur le territoire. Nous appelons chacun à la responsabilité", a déclaré le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Des directives gouvernementales qui sont appliquées en Lorraine. Ce mardi, le plan de transports a été largement réduit en Moselle, avec un TER sur trois, et un TGV sur deux.

Plus aucune train entre la France et l'Allemagne

Ces trains doivent servir seulement aux personnes qui en ont besoin comme les personnels de santé, ainsi que les gens qui ne peuvent pas faire du télétravail. D'ici la fin de la semaine, le trafic sera encore réduit. La circulation des trains entre l'Italie et la France est interrompue à partir de mercredi, même chose pour le trafic ferroviaire entre la France et l'Allemagne, à partir de jeudi.

Un avion sur trois à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine

Du côté de l'aéroport de Metz Nancy Lorraine, seuls les vols Air France à destination de Lyon et Nice décollent encore, avec un avion sur 3 en moyenne. Depuis le début de l'année, l'activité a chuté de 40% indique la direction, qui ne sait pas jusqu'à quand "l'activité commerciale pourra se poursuivre." Mais indique que pour le moment il n'y a "pas d'inquiétude à avoir", et que l'aéroport restera ouvert, même si l'activité commerciale s'arrête, notamment pour faire atterrir et décoller les hélicoptères de la sécurité civile.

Dans les transports en commun à Metz, toutes les lignes fonctionnent en horaires du samedi (allégé), l'espace mobilité le met est fermé, et les conducteurs ne vendent plus de ticket à bord des bus.