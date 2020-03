Coronavirus : un TGV médicalisé va transporter des patients vers plusieurs hôpitaux des Pays de la Loire

A la demande de l'Etat, un TGV médicalisé va transférer, dans la nuit de mercredi à jeudi, une vingtaine de patients vers plusieurs hôpitaux publics des Pays de la Loire. Ils vont quitter les établissements de Mulhouse et de Strasbourg actuellement saturés à cause de la crise du coronavirus.

Après avoir réquisitionné un avion et un navire militaires pour transporter des malades et ainsi soulager certains hôpitaux, le gouvernement a décidé de mobiliser un TGV médicalisé, ce mardi, pour transférer une vingtaine de patients hospitalisés à Strasbourg et Mulhouse vers des établissements publics des Pays de la Loire.

Les hôpitaux de Nantes, Angers, Le Mans et La Roche-sur-Yon sollicités

"Un TGV médicalisé, une première en Europe, transportera 30 malades de Strasbourg et Mulhouse vers des territoires où il y a de la place", a annoncé, ce mardi, le ministre de la santé, Olivier Véran, à l'Assemblée Nationale. 20 d'entre eux seront transférés vers les hôpitaux de Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon et Le Mans.

Ce TGV à deux étages à l'intérieur duquel des brancards ont été fixés au dessus des sièges et un espace médical aménagé en lieu et place du wagon-bar partira mercredi soir de l'Est de la France à destination des gares des Pays de la Loire, après un transit à Paris. "Nous devons permettre à notre système de santé de soigner le plus grand nombre de patients dans les meilleures conditions", a expliqué Olivier Véran lors des Questions d'actualité au gouvernement, ce mardi.