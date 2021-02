Coronavirus : une baisse du trafic aérien de 67% en 2020 pour l'aéroport Toulouse-Blagnac

Le trafic aérien s'est écroulé au niveau mondial et l'aéroport de Toulouse-Blagnac en souffre grandement. La pandémie de Covid-19 a considérablement ralenti l’activité de la plateforme toulousaine en 2020.

Une année noire pour l'aéroport de Toulouse-Blagnac et plus largement pour tout le secteur aéronautique. La plateforme toulousaine a vu son trafic aérien baisser de deux-tiers l'année dernière, soit 67%.

Grosse baisse du trafic international

Sans surprise, le couvre-feu et les différents confinements ont un impact dévastateur sur l'aéroport Toulouse-Blagnac. Et là-aussi, aucune surprise, c'est le trafic international qui est le plus pénalisé avec un recul de 75% par rapport à 2019. Au total, l'aéroport a accueilli 3,1 millions de passagers en 2020.

Seul le trafic fret et poste tire son épingle du jeu, avec un trafic qui n'a baissé "que" de 28% sur l'année.

11 millions d'euros de perte

Au final, l'aéroport Toulouse-Blagnac conclut l'année 2020 avec une perte sèche de 11 milliards d'euros.

Malgré les difficultés, les travaux en cours continuent et les investissements programmés sont maintenus. Une piste est refaite à neuf, un nouveau parking avion dédié à l'embarquement est également ouvert.