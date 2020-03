Coronavirus : une carte référence les aires de repos pour les routiers assurant le transport de marchandises

Une carte référençant les aires de repos pour aider les transporteurs routiers a été a été mise en ligne par l'Etat sur Bison Futé.

"Afin d’assurer la continuité du transport de marchandises, cruciale dans la gestion de la crise du coronavirus, l’Etat s’emploie à maintenir l’ouverture des services essentiels aux conducteurs pour se reposer, se réapprovisionner en carburant, bénéficier de restauration à emporter et de sanitaires propres", peut-on lire sur le site.

La carte précise l'ouverture ou non de l'aire, sa nature (aire de repos ou de services), l'existence de stationnement pour les poids-lourds, la présence et l'état de disponibilité de toilettes, de restauration (vente à emporter), et de douches.

► Consulter la carte des aires de repos en cliquant ici

Une autre carte référençant centres techniques pour les véhicules lourds est également disponible.