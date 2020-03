Coronavirus : voilà comment les transports en commun sont assurés en Occitanie

La crise du coronavirus impacte fortement les transports en commun en Occitanie et dans toute la France. Voici les prévisions à la SNCF, chez Tisséo et à l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Tous les transports en commun sont perturbés depuis samedi et les annonces du gouvernement sur le coronavirus. Pour limiter la propagation du virus, les transports sont fortement réduits dans tout le pays.

SNCF

"Le trafic sera progressivement, au cours de la semaine, amené à un train sur deux pour les longues distances, c'est-à-dire les TGV et Intercités, et environ 2 TER sur 3 rouleront à compter de mardi", a annoncé en conférence de presse Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'Etat chargé des Transports.

La SNCF réfléchit à un arrêt progressif du trafic d'ici la fin de la semaine selon les syndicats. Il n'y a plus de contrôles des billets à bord, les contrôleurs ne seront là que pour des missions de sécurité et de renseignement.

Tisséo

Tisséo adapte ses services et fait circuler la majorité de ses lignes de bus en horaires vacances à compter du lundi 16 mars 2020. Les derniers départs journaliers pour l'ensemble des lignes de métro, tram, bus et TAD sont au plus tard à 22h30. Toutes les agences Tisséo sont fermées.

Aéroport Toulouse-Blagnac

Aéroports de Paris a confirmé la fermeture d'une partie des terminaux. Le terminal 2 d'Orly, celui des vols internes, a fermé ce lundi soir. De nombreux vols sont quotidiennement annulés à l'aéroport Toulouse-Blagnac. On compte une cinquantaine d'annulations ce mardi matin à Blagnac.