Corrèze : c'est la ruée pour équiper sa voiture de pneus neige

Dans ce garage de Tulle le téléphone n'arrête pas de sonner. "C'est pratiquement tout le temps pour des pneus neige" précise Margaux entre deux appels. La responsable précise que c'est habituel après des chute de neige importantes. "J'ai une agence à Brive où j'étais ce matin, explique Fabienne Audoubert. Ça n'a pas arrêté pour du pneu hiver. Même résultat sur Tulle. Il y a quand même des gens qui anticipent mais il y en a toujours certains au dernier moment". C'est justement le cas de Guillaume. Cet artisan de Tulle est venu faire changer les pneus avant de son utilitaire. Ce mardi matin il n'est intervenu que dans Tulle sans trop de difficultés. Mais il doit aller plus loin les jours suivant. "C'est un peu compliqué pour aller faire les dépannages. En plus ils sont usés. Ce sont des pneus été usés. Donc ça ne va pas très bien" dit-il en souriant.

Trop de dimensions différentes

Mais tous les clients venant ainsi poussés par la neige tombée la nuit précédente n'auront pas des pneus hiver tout de suite. Le temps que le garage trouve la dimension de leur véhicule. "Il y a trop de dimensions sur le marché automobile. On a les dimensions les plus courantes. Mais on ne peut pas tout stocker". Des délais pour fournir certains clients d'autant plus longs cette année précise Fabienne Audoubert que les fabricants ont pris un peu de retard en raison de la crise sanitaire. Et les deux mécaniciens du garage ne ménagent pas leur peine pour aller le plus vite possible. La gérante estime que dans celle seule journée de mardi elle aura vendu une trentaine de pneus neige.

Plusieurs accidents

Et s'il fallait une preuve de l'intérêt de s'équiper en pneus hiver, en voici la plus flagrante. 6 accidents dont un sur l’autoroute A89 à hauteur de Gimel-les-Cascades et deux dans le secteur de Brive ont eu lieu ce mardi matin en Corrèze où on n’avait il est vrai pas autant vu la neige depuis un bon moment. Au final heureusement seulement des légères blessures pour six automobilistes.