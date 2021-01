Corrèze : des bornes pour recharger les voitures électriques tous les 30 kilomètres

Douze bornes de recharge pour voitures électriques seront en service avant la fin de l'année en Corrèze. Et 12 autres vont être installées dans les premières semaines de 2021. La fédération départementale d'électrification, qui est en charge de ce déploiement, a fait en sorte que leur maillage garantisse aux automobilistes d'en trouver une tous les trente kilomètres. Il y a deux types de bornes : 5 à charge rapide installées sur les grands axes de traverse du département et 19 autres à charge plus lente installées dans des lieux choisis pour leur intérêt économique, de fréquentation médicale, culturelle, ou touristique.

Un enjeu économique

A Égletons c'est une borne à charge rapide qui a été installée en plein centre tout près de l'ancienne nationale. "C'est un vecteur déterminant pour le territoire" se réjouit Charles Ferré le maire qui rappelle que 6000 véhicules passent tous les jours sur cette route dans la commune. Avec 10 % du parc automobile français en électrique à ce jour cela fait autant de visiteurs potentiels qui passeront du temps dans la commune. "Avec une charge rapide de 20 minutes ça leur permet de faire un peu de commerce dans Égletons" se dit Charles Ferré.

20 bornes supplémentaires dans des sites touristiques

Ces bornes ont surtout de l'importance pour les déplacements longs comme l'explique Nicolas qui vient de brancher sa voiture à la borne d'Égletons. Ce Haut-Viennois fait 3000 kilomètres par mois. "On recharge 95 % du temps à la maison. Mais quand on est en longue distance ces bornes sont indispensables". La fédération d'électrification de la Corrèze a bien d'ailleurs pensé son réseau en ce sens. Et ce n'est pas fini. Elle a déposé un projet dans le cadre du plan France Relance pour 20 nouvelles bornes dans des lieux touristiques. "On cible les endroits caractéristiques comme les Tours de Merle, les Jardins de Colette, le château de Ventadour" explique Laurent Barthuel son directeur. De quoi permettre bien sûr d'attirer là des touristes qui pourront visiter les lieux tout en rechargeant leur batterie.

Une appli pour smartphone

Le réseau des bornes corréziennes est inscrit dans celui développé par la région Nouvelle-Aquitaine, Mobive. Celui-ci propose une appli pour smartphone qui permet de localiser toutes les bornes sur le territoire, mais aussi toutes celles existant en France et même en Europe. On peut même savoir si celle que l'on souhaite est libre. Les bornes sont accessibles 24h/24 soit par abonnement ou sans. La recharge est en revanche gratuite de 23h à 6h du matin.