Corrèze : plus de 150 gendarmes et policiers mobilisés pour le réveillon du nouvel an

C'est un réveillon sous haute surveillance qui aura lieu cette année en Corrèze pour éviter que la fête soit gâchée. La préfecture rappelle avant tout les règles de prudence mais pour ceux qui les auraient oubliées, elle met le paquet : il y aura énormément de contrôles sur les routes.

Dans les villes et dans les campagnes

"Concrètement c'est un peu plus de 150 policiers et gendarmes qui seront déployés sur le terrain" précise Loïc Loupret, directeur de cabinet de la préfecture corrézienne. De quoi mener des contrôles tant dans les trois villes principales avec la police que dans les territoires même reculés avec la gendarmerie. Ces contrôles se dérouleront dans la journée de ce samedi et jusque dans la nuit. "Ce qui est ciblé c'est la consommation d'alcool bien sûr, la consommation de stupéfiants et les comportements comme la vitesse et l'utilisation d'un téléphone portable au volant" souligne Loïc Loupret. Une mobilisation qui au fil des années a fait ses preuves : il n'y a eu aucun accident mortel un soir de Saint-Sylvestre en Corrèze depuis 5 ans.

Dormir sur place si possible

La préfecture veut surtout par là inciter les Corréziens à la prudence. "L'idée c'est d'annoncer la présence pour permettre aux gens de se rappeler des bonnes mesures à prendre". Le directeur de cabinet incite notamment ceux qui le peuvent à dormir sur le lieux de leur réveillon plutôt que de prendre la route pour rentrer chez eux. Ou de prévoir un conducteur sobre pour rentrer. La meilleure des solutions étant de limiter sa consommation d'alcool et d'exclure tout stupéfiant. "On a de plus en plus de produits stupéfiants dans la consommation festive" rappelle le directeur de cabinet.