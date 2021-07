Corrèze : situation sous-contrôle sur l'A20, près de 5 kilomètres de bouchons à Brive dans les deux sens

Pour l'instant, les bouchons sur l'A20 au niveau de Brive ne sont pas si importants. Vers 11h30, on comptait près de 5 kilomètres de bouchons dans le sens Toulouse-Paris et entre 3 et 4 dans le sens Paris-Toulouse. La bretelle de l'A89 qui rejoint l'A20 est elle aussi saturée.

Rien d'exceptionnel pour le Centres d'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT). Selon le CIGT, il y a même moins de monde sur les routes par rapport aux autres années. Les automobilistes ont, sans doute, écouté les recommandations des autorités leur demandant d'éviter la zone de la falaise de Puyjarrige à Brive.