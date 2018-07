Saint-Pardoux-l'Ortigier, France

Prenez garde si vous êtes habitués des autoroutes A89 et A20 en Corrèze. Des travaux d'entretien des chaussées sont prévus, entre ce mardi soir et ce mercredi matin, sur le noeud autoroutier. Cela concernera plus précisément la bretelle de raccordement dans le sens Clermont - Brive. Elle sera fermée à compter de ce mardi soir 21h et jusqu'à ce mercredi matin 6h. Une déviation sera installée.