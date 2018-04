Malemort-sur-Corrèze, France

Ce passage piétons vient d'être mis en test sur la très fréquentée route 1089, celle qui va de Brive à Tulle, où circulent 15 à 20.000 véhicules par jour, dans une zone où la vitesse est limitée à 30km/h dans la traversée de Malemort. "L'automobiliste arrivant, au lieu de voir les traditionnelles bandes blanches, a l'impression de voir trois cubes" explique Philippe Brugeat, le directeur des services techniques de la ville. Car ces cubes se forment grâce à des lignes de fuite formant des blocs. Chacun est peint d'une couleur différente, allant du blanc au noir en passant par le gris foncé et le gris clair.

Des cubes apparaissent au lieu des bandes traditionnelles

Pour savoir si ce dispositif, déjà testé ailleurs en France depuis environ un an, est efficace, un radar a été disposé pour un mois : 15 jours avant l'installation du passage et 15 jours depuis son installation pour comparer les vitesses. "Si ça marche bien, on réfléchira à en faire d'autres ailleurs dans la commune" embraye Alain Rigoux, le 1er adjoint en charge des travaux, qui précise que ces passages innovants ont vocation à être déployés seulement dans les zones particulièrement dangereuses. C'est l'entreprise corrézienne PSMS, basée à Egletons, qui a réalisé cet aménagement. A titre gratuit car il doit servir de témoin à d'autres collectivités intéressées. Mais cet équipement coûte deux à trois fois plus cher qu'un passage piétons classique.